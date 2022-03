Reggio Calabria, Mimmo e Mema festeggiano le nozze d’oro: la coppia compie 50 anni di matrimonio

17 Marzo 2022 15:29

Reggio Calabria, Mimmo e Mema festeggiano le nozze d’oro: la coppia compie ben 50 anni di matrimonio

Grande festa a Reggio Calabria per i 50 anni di matrimonio dei coniugi Mimmo e Mema Arvino, entrambi 76enni. Mimmo e Mema compiono mezzo secolo d’amore venerdì 18 marzo, amore incoronato dalle due figlie, dai generi e da 3 nipoti, oltre a tutti gli affetti cari che gli stanno sempre vicini. Per festeggiare questa importante tappa i coniugi Arvino benediranno le loro nozze d’oro con una celebrazione eucaristica nella Chiesa di Santo Stefano da Nicea ad Archi con la presenza degli affetti più stretti. Tanti auguri quindi alla coppia Mimmo e Mema per questo importante traguardo.