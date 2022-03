Reggio Calabria, l’Università per Stranieri manifesta vicinanza all’Ucraina

4 Marzo 2022 13:23

L’Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria manifesta solidarietà e vicinanza dell’intera comunità accademica alla martoriata Nazione Ucraina

L’Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria, esprimendo esecrazione per la guerra che vede l’invasione russa dell’Ucraina, in violazione della pacifica convivenza di tutti i popoli dell’Europa orientale, manifesta “solidarietà e vicinanza dell’intera comunità accademica alla martoriata Nazione Ucraina. L’Ateneo, ben consapevole della sua peculiare mission quale Università per Stranieri, che ha visto negli anni, tra i frequentanti i Corsi di lingua e cultura italiana, centinaia di studenti ucraini, unitamente a colleghi di tanti Paesi slavi, vivendo tutti la loro esperienza formativa in pacifica armonia, dispone per gli studenti ucraini che giungano nella nostra Città la gratuità della frequenza dei Corsi suddetti, l’iscrizione gratuita ai Corsi di laurea, accompagnata da erogazione di borse di studio, queste in numero di successiva determinazione. In particolare, dando ulteriore seguito all’accordo stipulato nel 2010 con l’Università Statale delle Scienze Umanistiche di Mariupol’, l’Ateneo si dice pienamente disponibile a garantire ai laureati di questa prestigiosa Università, oggi dolorosamente profughi, la frequenza gratuita dei Master, dei Corsi di perfezionamento e dell’offerta formativa del post-laurea in qualsiasi forma attivata”.