Reggio Calabria: solidarietà al popolo ucraino, l’Università Mediterranea si illumina contro la guerra | GALLERY

23 Marzo 2022 19:41

Reggio Calabria: la facciata della Facoltà di Architettura dell’Università Mediterranea si illumina con i colori della bandiera ucraina in segno di solidarietà e vicinanza alla popolazione afflitta dalla guerra

Mentre prosegue senza sosta l’offensiva dell’esercito russo in Ucraina, proseguono i gesti di solidarietà, in tutto il Mondo, nei confronti della popolazione. Anche la città di Reggio Calabria si è espressa più volte per la risoluzione del conflitto in termini pacifici e proprio questa sera, quale gesto simbolico, la facciata della Facoltà di Architettura dell’Università Mediterranea si è illuminata con i colori della bandiera ucraina in segno di solidarietà e vicinanza alla popolazione in fuga dalla guerra. In alto la FOTOGALLERY completa.