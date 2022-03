Reggio Calabria, lunedì la firma della convenzione per il completamento del nuovo Palazzo di Giustizia

4 Marzo 2022 13:38

Reggio Calabria, la convenzione costituirà un ulteriore passo dopo la firma del protocollo da parte del Ministro della Giustizia e del Sindaco f.f. del Comune

Lunedì 7 marzo p.v. alle ore 15 presso i locali della Corte di Appello di Reggio Calabria, verrà firmata la convenzione tra il Ministero della Giustizia e l’UTA (Unità tecnico amministrativa presso la Presidenza del Consiglio dei ministri), dal sottosegretario On. Avv. Francesco Paolo Sisto, dal direttore generale Massimo Orlando e dal dott. Giuseppe Fusco, delegato dal direttore generale dott. Loria. La convenzione costituirà un ulteriore passo, dopo la firma del protocollo (avvenuta il 22 gennaio 2022) da parte del Ministro della Giustizia e del Sindaco f.f. del Comune di Reggio Calabria, per il completamento del nuovo palazzo di giustizia. L’UTA sarà incaricata di compiere tutte le complesse attività (progettazione, appalto dei lavori, direzione dei lavori, collaudo, ecc.) indispensabili per dare alla città di Reggio Calabria un palazzo di giustizia moderno e funzionale. L’incontro è aperto alla partecipazione dei mezzi di informazione.