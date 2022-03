Reggio Calabria, l’ITIS “Panella-Vallauri” termina la raccolta fondi per l’Ucraina

23 Marzo 2022 16:16

Reggio Calabria, consegnato questa mattina l’aiuto economico al presidente dell’Istituto Nazionale Azzurro

Gli studenti, dopo la riunione programmatica avvenuta giorno 5 marzo 2022 presso la sala biblioteca dell’Istituto di Reggio Calabria, si sono adoperati per aiutare con contributi economici l’Ucraina, devastata dagli orrori della guerra ed oggi, la rappresentante degli studenti Adele Nastasi, insieme alla Preside Prof.ssa Anna Nucera, ha provveduto a consegnare quanto raccolto in questi giorni al presidente dell’Istituto Nazionale Azzurro, Cav. Dott. Lorenzo Festicini, il quale, portando i ringraziamenti da parte dell’Ambasciata d’Ucraina presso la Santa Sede, ha espresso viva commozione per il generoso gesto.

“La pronta e sensibile risposta dei giovani insegna, ancora una volta a noi “grandi”, che con il dialogo e la solidarietà si possono risolvere i problemi e le controversie.” Ha dichiarato Festicini aggiungendo “ringrazio il Preside Prof.ssa Anna Nucera per lo straordinario lavoro svolto come dirigente scolastico apprezzando e riconoscendo che ai studenti del Panella- Vallauri, oltre al sapere vengono insegnati i valori umani.”