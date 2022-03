Reggio Calabria, lite per gli emendamenti Cannizzaro su porto e aeroporto. Il Centro/Destra: “città presa in giro dal Centro/Sinistra, basta con le passerelle elettorali” | FOTO e INTERVISTE

24 Marzo 2022 15:34

Reggio Calabria, lite per gli emendamenti Cannizzaro su porto e aeroporto, ieri in consiglio comunale il Centro/Destra non ha votatp il documento sulla mobilità

Il caos tra maggioranza ed opposizione nel consiglio comunale di Reggio Calabria di ieri, ha lasciato un estremo malumore nel Centro/Destra. Il documento sulla mobilità passato con i soli voti del Centro/Sinistra, ha provocato l’indignazione dei consiglieri che si oppongono all’esecutivo Brunetti, tanto che, i rappresentanti dell’opposizione hanno organizzato una conferenza stampa al vetriolo.

Per Massimo Ripepi “è incredibile quanto successo ieri, avevamo chiesto di integrare il documento con gli emendamenti Cannizzaro sul porto e sul Tito Minniti ma dal Centro/Sinistra ci hanno risposto picche. Il deputato di Forza Italia è l’unico che ha portato fatti concreti per la città. Ci stiamo giocando una partita fondamentale per lo sviluppo dell’Area Metropolitana ed accadono queste cose. La città è morta e intanto c’è chiaramente una lotta interna tra Pd, azione, Italia viva”, conclude.

Il capogruppo di Forza Italia in Consiglio Comunale, Federico Milia, afferma: “volevamo inserire nel documento finale gli emendamenti Cannizzaro e la maggioranza ha preferito andare avanti da sola. Noi proponevamo fatti concreti e finanziamenti che la città potrà sfruttare mentre la maggioranza preferisce passerelle e marchette in vista della visita in città dell’esponente di Italia Viva, Raffaele Paita, Presidente della Commissione Trasporti alla Camera dei Deputati. Mi sembra oltretutto evidenza un’emergenza serietà: ieri in consiglio comunale ha votato solo un terzo degli eletti e per giunta ha votato anche il presidente del consiglio comunale”, conclude.