Reggio Calabria, le Quattro Stagioni di Vivaldi: spettacoli per le scuole dal 2 al 6 maggio | INFO e DETTAGLI

30 Marzo 2022 10:46

Le Quattro Stagioni di Vivaldi a Reggio Calabria: spettacoli matinée da lunedì 2 a venerdì 6 Maggio 2022 al Teatro Zanotti Bianco

E’ tempo di tornare all’opera, a teatro e alla grande musica per le scuole reggine e calabresi. Dopo più di due anni di stop forzato per la pandemia Scuole all’Opera e l’associazione “Nuovo Laboratorio Lirico”, in collaborazione con l’Orchestra del Teatro “Francesco Cilea” di Reggio Calabria, diretta dal M° Alessandro Tirotta, è lieta di presentare per le scuole, anno scolastico 2021-2022, l’opera più rappresentata e rappresentativa del barocco italiano, i 4 concerti per violino e orchestra: Le Quattro Stagioni di Antonio Vivaldi. Le composizioni più famose del musicista veneziano, facente parte de “Il cimento dell’armonia e dell’invenzione”, emblema da sempre della musica barocca italiana nel mondo e repertorio conosciuto fin dall’infanzia per il diffuso uso didattico e formativo. I quattro concerti (La Primavera, L’estate, L’autunno e L’inverno) verranno presentati ed eseguiti in un adattamento studiato e proposto dal M° Alessandro Tirotta per gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado.

Solista dei concerti sarà il Primo violino dell’Orchestra del Teatro “F. Cilea” di Reggio Calabria: il M° Pasquale Faucitano. Al cembalo siederà Lilly Lanzetta, la direzione organizzativa è di Angela Battaglia. Scuole all’Opera è tra le strutture artistiche dedite alla divulgazione operistica, classica e di teatro contaminato, leader nel mezzogiorno d’Italia. Molti spettacoli ed opere infatti nascono da Reggio Calabria, per mano e intuito del M° Alessandro Tirotta per poi essere replicati in varie regioni d’Italia, e quest’anno anche in Francia. Ad appassionare grandi e piccoli, oltre la grande musica ci penserà l’animazione attoriale di Alessia Genua e Mariarosa Curatola, in grado di suggestionare l’ascolto e fornire spunti di riflessione e messaggi di alto valore etico. Dopo oltre due anni di “isolamento”, ed in un momento di incertezza di stabilità e pace, quale purtroppo quello che stiamo vivendo, si torna a Teatro per ascoltare, imparare ed educare al bello. Gli studenti avranno modo di relazionarsi dal vivo coi grandi artisti dell’Orchestra del Teatro Cilea, sodalizio professionale e di altissimo livello, per ascoltare ed avere risposte alle loro curiosità. Lo spettacolo, infatti, verrà preceduto da una guida all’ascolto con spiegazione della musica, di tutti gli aspetti artistici che convergono alla realizzazione dell’opera, e guida alla scoperta degli strumenti musicali, protagonisti dell’evento. Una Primavera in Musica dunque che sia di auspicio e augurio per una ripresa culturale fatta di normalità, ed un autunno con il grande ritorno all’opera lirica. Spettacoli matinée da lunedì 2 a venerdì 6 Maggio 2022 al Teatro Zanotti Bianco di Reggio Calabria, info: le4stagioni@scuoleallopera.it.