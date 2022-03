Reggio Calabria: le installazioni virtuali sul mito, la nuova sfida del Circolo Culturale “L’Agorà”

28 Marzo 2022 09:06

Reggio Calabria: il nuovo incontro organizzato dal Circolo Culturale “L’Agorà” sarà caratterizzato da una serie di installazioni in rete atte alla realizzazione di una “mostra virtuale”

Lungo le sponde calabro-sicule, crocevia di antiche civiltà, vennero collocati i miti più famosi del passato e leggende popolari che offrirono spunti preziosi a poeti, scrittori e ricercatori di tutto il mondo. Suggestionati dalle pagine dell’Odissea, viaggiatori stranieri di ogni tempo hanno sempre avvertito una paura ancestrale attraversando quel tratto di mare dove ” … le onde greche vengono a cercare le latine …”. La mitologia greca si presenta come un insieme di racconti di varie epoche, storie divine, vite di eroi, trasmessi oralmente e di cui si è tentato di farne un sistema organico. La chiave di lettura sul mito lega il divino al mondo della materia e cerca di spiegare i molti comportamenti sociali anche attuali. Parlare dei miti significa restituire l’Eros al Logos. La terra in cui è nata Eugenia Musolino ed in cui opera il Circolo Culturale “L’Agorà” è la sfera legata al Mito e agli eroi. Il Mito rappresenta l’humus della cultura e della civiltà orientale e occidentale. Il mito legava il divino al mondo della materia e spiegava i tanti perché dell’esistenza, del mistero. Reggio Calabria e tutto il territorio della Calabria sono legati al mito. Reggio Calabria e altre città (Locri,Crotone, Taureana,Kaulon ecc.) facevano parte della Magna Grecia perché erano state fondate dai coloni provenienti dalla Grecia. I miti, sono dentro di noi, sono il nostro inconscio. Mito in greco significa racconto. I racconti del Mito sono segni indistruttibili di una vita scomparsa,ma fanno parte della nostra storia, sono inseriti nei racconti popolari, hanno influenzato l’arte,la letteratura occidentale e la nostra vita. La mitologia greca si presenta come un insieme di storie di varie epoche, vite divine, di uomini e di eroi, spiega le origini del cosmo,delle istituzioni e dei riti religiosi (la religione è cultura, storia, identità e fornisce linfa vitale alle più grandi opere d’arte), spiega i fenomeni naturali e i comportamenti sociali che erano presenti negli uomini di ieri e che lo sono ancora in quelli di oggi. Il mito, dunque,non è solo memoria, ma è forza creativa e spirituale, è un grande amore che nel nostro cuore ha messo radici profonde e solo apparentemente la nostra civiltà pensa di avere dimenticato. La collezione di stampe calcografiche dall’artista reggina realizzate è la narrazione di un mondo che oscilla tra il reale e l’immaginario,in cui gli eventi hanno un senso religioso: è il sacro che unisce il cielo alla terra.

Le incisioni realizzate da Eugenia Musolino, socia del Circolo Culturale “L’Agorà”, parlano di Gea, di Icaro, della nascita di Adone, di Arianna abbandonata, di Aracne trasformata da Atena, di Ulisse che porta la morte con l’inganno,del dolore della madre terra Demetra e di altri personaggi. La collezione si presenta come un percorso umano di amore, di dolore,di inganni, di nascita, di trasformazione, di riposo, di vittoria del bene sul male come fortezza, come rinascita. Rinascita come memoria che è parte fondamentale della nostra mente, di ogni cellula del nostro corpo. La memoria collettiva costituisce la struttura base di ogni società sulla quale si costruisce il futuro . La società che non ha memoria non vive e non esiste nel tempo; è una società effimera. Compito dell’artista è quello di fare, con la sua arte, da trait d’union tra il passato e il futuro. L’artista reggina Eugenia Musolino ha inteso dare voce alla memoria per costruire il futuro riproponendo così quel Mito Greco nella sua arte che significa racconto . I miti dei Greci fanno parte della Storia della nostra civiltà e sono stati trasmessi ai Romani. Sono stati inseriti nei racconti popolari e nell’iconografia del Medioevo fantastico e hanno influenzato l’arte e la letteratura occidentale. La collezione di stampe calcografiche realizzate è la narrazione di un mondo che oscilla tra il reale e l’immaginario, in cui gli eventi hanno un senso religioso: è il sacro che unisce il cielo alla terra. Lo spazio espositivo allestito dal Circolo Culturale “L’Agorà” sarà oggetto di nuovi inserimenti visivi in modo da coinvolgere in tale percorso lo spettatore, proponendo in tal modo un’esperienza diversa ed interessante.

La mostra multimediale è visitabile clicca qui.