Reggio Calabria, l’avvocato Francesca Stillittano è la nuova presidente della sezione reggina dell’Osservatorio sul Diritto di famiglia

30 Marzo 2022 22:36

L’ avvocata Francesca Stillittano è la nuova presidente della sezione reggina dell’Osservatorio sul Diritto di famiglia che raggruppa avvocati e avvocate civilisti/e specializzati/e nel Diritto di famiglia. L’avvocata Stillittano succede all’avvocata Simona Carlo che fino ad oggi ha ricoperto con acume, professionalità e garbo la carica. La scelta unanime dell’assemblea dell’avvocato Francesca Stillittano è il giusto approdo della sua quasi ventennale esperienza maturata tra tanti successi nella difesa delle donne e dei loro figli vittime di violenze intrafamiliare e nell’esercizio della professione forense tout court. Nel dirsi onorata dell’incarico assegnatole, l’avvocata Stillittano ha ringraziato per il lavoro sin qui svolto dall’avvocata Simona Carlo e ne ha ricordato il valore morale e professionale. Ha proseguito poi assicurando che nel ricoprire la carica di presidente metterà tutto l’impegno necessario, non solo per incrementare il numero delle/degli iscritte/i, ma anche perché l’Osservatorio svolga un’attività che sia di supporto a quanti tra le/gli avvocate/i siano impegnate/i nell’esercizio del Diritto di famiglia.