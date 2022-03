Reggio Calabria: la strada di Arangea è un percorso ad ostacoli: buche, perdite d’acqua e alberi pericolanti vengono evitati ogni giorno dai residenti [FOTO]

3 Marzo 2022 13:03

I cittadini lamentano alla nostra redazione di aver segnalato agli enti preposti la situazione ormai da un paio di mesi

Strada completamente devastata e notevoli perdite d’acqua. Si presenta così la carreggiata che porta ad Arangea, ormai da diversi mesi. Secondo quanto affermano alcuni lettori di StrettoWeb, a nulla sono servite le segnalazioni di questi ultimi due mesi agli enti preposti, la situazione continua costantemente a peggiorare. Il manto stradale è assediato da grosse buche provocate proprio dalla rottura di alcune tubature che, come si può vedere dalle foto a corredo dell’articolo, fuoriescono ormai dal cemento dell’asfalto. La via è percorsa da mezzi pesanti che, di conseguenza, peggiorano la situazione e creano ulteriori danni ai tubi già deteriorati. Inoltre, un albero a bordo strada rappresenta un pericolo, in quanto è pericolante e rischia di spezzarsi, lamentano i cittadini residenti nel quartiere sud di Reggio Calabria.