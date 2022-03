Reggio Calabria: la scuola Alvaro-Gebbione sarà intitolata al Giudice Scopelliti

21 Marzo 2022 16:15

L’Amministrazione comunale aveva già avviato l’iter per l’intitolazione, attende solo il parere definitivo della Prefettura

Iniziativa organizzata in occasione della Giornata nazionale della Memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. Sarà intitolato al giudice Antonino Scopelliti il plesso scolastico Alvaro-Gebbione di Reggio Calabria. La notizia è arrivata oggi durante le celebrazioni all’interno della scuola e alla quale ha preso parte la figlia del giudice, Rosanna Scopelliti, presidente della fondazione intitolata al magistrato. L’Amministrazione comunale aveva già avviato l’iter per l’intitolazione, si attende solo il parere definitivo della Prefettura. L’Istituto comprensivo scolastico prenderà il nome di: Alvaro-Scopelliti.

Antonino Scopelliti è stato un alto magistrato, nato a pochi chilometri da Reggio Calabria a Campo Calabro nel 1935, ucciso il 9 agosto del 1991 in un attentato mafioso a Piale di Villa San Giovanni (Reggio Calabria) mentre rientrava a casa dopo mattinata trascorsa a mare. Proprio in quel periodo era al lavoro per rappresentare l’accusa nel processo in Cassazione contro la mafia siciliana denominata Cosa nostra scaturito dal maxi processo di Palermo ed istruito dai giudici Falcone e Borsellino. Le indagini sull’attentato, a distanza di quasi 31 anni, non hanno ancora avuto un epilogo chiaro.