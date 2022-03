Reggio Calabria, la richiesta del Circolo “Gli amici della caccia” alla Regione: “interventi di ripopolamento e piani di contenimento alle specie nocive”

18 Marzo 2022 10:26

Reggio Calabria, il Circolo “Gli amici della caccia” chiede alla Regione interventi di ripopolamento e piani di contenimento alle specie “nocive”

Il Circolo “Gli amici della caccia”, chiede pubblicamente, alla Cortese Attenzione del Presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto unitamente all’Assessore Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Rurale nonché ai Presidenti degli Ambiti Territoriali di Caccia Calabresi e alle Associazioni Venatorie riconosciute e non riconosciute dalla Legge 157/92 di accogliere “la proposta del Circolo suddetto, ossia intraprendere attività regolari di ripopolamento di fauna selvatica all’interno del territorio calabrese nonché introdurre piani di contenimento alle specie in sovrannumero oltre il cinghiale, secondo quanto stabilito dalla legge 157/92

Secondo quanto normato dalla legge 157/92 agli articoli 10, 17 e 20: ai fini della pianificazione generale del territorio agro silvo pastorale le province predispongono, articolandoli per comprensori omogenei, Piani faunistico-venatori e altresì piani di miglioramento ambientale tesi a favorire la riproduzione naturale di fauna selvatica nonché piani di immissione di fauna selvatica anche tramite la cattura di selvatici presenti in soprannumero nei parchi nazionali e regionali e in altri ambiti faunistici. Pertanto, per legge possono essere predisposte le zone di ripopolamento e cattura, destinate alla riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale ed alla cattura della stessa per l’immissione sul territorio in tempi e condizioni utili all’ambientamento fino alla ricostituzione e alla stabilizzazione della densità faunistica ottimale per il territorio, nonché i centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, ai fini di ricostituzione delle popolazioni autoctone. E’ altresì possibile l’introduzione di fauna selvatica estera, purché appartenente a specie autoctone, effettuabile a scopo di miglioramento genetico e ripopolamento di determinate specie. Infine, le Regioni autorizzano, regolamentandolo, l’allevamento di fauna selvatica a scopo alimentare, di ripopolamento, ornamentale ed amatoriale. Per ciò che concerne la caccia di contenimento, le Regioni possono vietare o ridurre per periodi prestabiliti la caccia a determinate specie di fauna selvatica di cui all’articolo 18, per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità. Inoltre, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia. Tale controllo, esercitato selettivamente, viene praticato di norma mediante l’utilizzo di metodi ecologici su parere dell’Istituto nazionale per la fauna selvatica. Qualora l’Istituto verifichi l’inefficacia dei predetti metodi, le regioni possono autorizzare piani di abbattimento. A tal fine, il Circolo si è già espresso riguardo la prospettiva, ai fini dei nuovi piani faunistici venatori regionale e provinciale prossimi ad essere posti in essere, di introdurre piani di contenimento per le specie Cornacchia Grigia e Gazza, anche ai fini di una gestione della caccia programmata più efficiente ai fini dell’immissione e della reintroduzione di specie stanziali quali Fagiano, Starna e Lepre. Un esempio eccellente di azione concreta ai fini della reintroduzione in questo caso di una specie stanziale è costituito dal Progetto Life Perdix, realizzato nella Regione Emilia Romagna con il contributo dello strumento Life dell’Unione Europea e della rete Natura 2000, mirante al recupero e alla conservazione della Starna italica (Perdix perdix italica), dichiarata estinta in natura. Principali azioni del progetto sono: l’analisi genetica, l’allevamento in cattività e la reintroduzione di popolazioni vitali all’interno del sito Natura 2000 Valle del Mezzano, Zona di Protezione Speciale (ZPS IT4060008) nel Delta del Po. Il progetto LIFE PERDIX vede collaborare i Carabinieri del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari; la Federazione italiana della caccia; la “Federàtion Nationale des Chasseurs” francese; l’associazione ambientalista Legambiente; il Parco del Delta del Po e infine l’Ente nazionale per la cinofilia italiana, con il coordinamento di ISPRA”.

“Si rammenta – prosegue il circolo – infine che il controllo dei predatori si inserisce come azione concreta nel contesto di un Piano di Gestione Nazionale della Coturnice da applicarsi anche nella Regione Calabria. Si legge infatti nel documento inerente al Piano in questione che: al fine di dare piena applicazione agli obblighi comunitari derivanti dalla Direttiva Uccelli 2009/147/CE, il nostro Paese deve sviluppare piani di gestione per le specie ornitiche in cattivo stato di conservazione, che ne assicurino una gestione venatoria equilibrata e sostenibile. Per questo fine il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, ha dato incarico ad ISPRA di predisporre il piano di gestione per la Coturnice (Alectoris graeca Meisner, 1804) specie in cattivo stato di conservazione. L’Italia ( in particolare la Calabria all’interno del territorio Aspromontano, n.d.A.) ha un ruolo fondamentale per la conservazione di questa specie in quanto, nel territorio nazionale, sono presenti tre sottospecie, di cui una endemica con una popolazione complessiva che è una delle più numerose d’Europa. Specie cacciabile ai sensi dell’articolo 18 Legge n. 157/1992, ma il prelievo è sospeso in diverse Regioni appenniniche e in Sicilia o subordinato alla predisposizione di piani di abbattimento in base alla consistenza e al successo riproduttivo delle popolazioni locali. Per la specie è già stato predisposto il Piano d’azione nazionale (Trocchi Valter et al. 2016). Il presente Piano di Gestione nazionale della Coturnice è stato preparato assicurando un approccio partecipativo che ha visto il coinvolgimento di rappresentanti di amministrazioni pubbliche, associazioni ambientaliste e associazioni venatorie in particolare attraverso la partecipazione ad uno specifico Tavolo Tecnico. Gli Scopi principali del Piano di Gestione sono la conservazione della Coturnice in tutto il suo areale nazionale e consentendo, dove lo stato delle popolazioni lo permette, il prelievo sostenibile della specie. Il Piano di gestione contribuisce, inoltre, ad attuare il Piano d’azione nazionale. Per conseguire questi scopi a lungo termine, è prevista la realizzazione di una serie di obiettivi a breve termine che includono: il miglioramento e l’ampliamento dell’habitat della specie, soprattutto nelle aree di presenza, nelle Aree Protette, nei siti idonei Natura 2000; la conservazione e l’incremento delle popolazioni anche attraverso una gestione sostenibile dell’attività venatoria con la possibilità di valutare l’opportunità di interventi di reintroduzione; l’organizzazione e l’avvio di programmi sistematici di monitoraggio permanente della specie”.

Il Circolo della Caccia pertanto “richiamando puntualmente “in fatto e in diritto” le principali questioni inerenti le problematiche ricorrenti riscontrate dai cacciatori calabresi, ossia la mancanza di ripopolamenti continui e costanti nel tempo per le specie stanziali summenzionate, con particolare riferimento agli ambiti territoriali di caccia ATC RC1 e ATC RC2, nonché scarse azioni di caccia programmata con particolare riferimento ai piani di contenimento ai “nocivi” (al momento sono state istituite in precedenza dall’Ente Parco e successivamente in seno all’ATC RC1 di recente le figure dei cacciatori e coadiutori per gli ungulati Cinghiale e Capriolo) e al rispetto del Piano di Gestione Nazionale della Coturnice, formula richiesta affinché si intervenga in tal senso, ai fini del rispetto della legge 157/92 e delle Direttive Europee all’interno della Regione Calabria”.