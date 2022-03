Reggio Calabria, il Circolo “Gli amici della caccia” chiede alla Regione Sicilia “la regolare mobilità per i cacciatori extraregionali durante la stagione venatoria”

4 Marzo 2022 11:56

Reggio Calabria, il Circolo “Gli amici della caccia” chiede alla Regione Sicilia di modificare l’articolo 22 comma 5 della Legge Regionale Siciliana 1/9/1997 n.33

Il Circolo “Gli amici della caccia” di Reggio Calabria, chiede pubblicamente “alla Cortese Attenzione del Presidente della Regione Sicilia Nello Musumeci unitamente all’Assessore Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Rurale nonché al Presidenti degli Ambiti Territoriali di Caccia Siciliani e delle 17 Associazioni Venatorie Siciliane riconosciute e non riconosciute dalla Legge 157/92 di accogliere la proposta del Circolo suddetto, ossia di modificare l’articolo 22 comma 5 della Legge Regionale Siciliana 1/9/1997 n.33. Da 5 anni ormai in Sicilia la caccia per i cacciatori extraregionali, da intendersi i cacciatori non solo residenti da sempre in altre Regioni ma gli stessi cacciatori di origini siciliane trasferitesi di residenza, è soggetta a criteri pregiudizievoli legati primariamente alla richiesta di ammissione di un ambito territoriale di caccia siciliano presso le competenti Ripartizioni Faunistiche Venatorie; il cacciatore extraregionale, a “scatola chiusa”, deve scegliere da un anno all’altro un A.T.C. per esercitare la caccia in Sicilia nella speranza di essere ammesso in graduatoria secondo l’ordine cronologico delle istanze pervenute alle singole Ripartizioni, pagando perdipiù in un secondo momento la tassa di concessione regionale per intero, prima ancora che venga emanato il calendario venatorio, nel caso in cui il singolo cacciatore rientri nell’elenco degli ammessi, secondo le modalità delineate dalla Legge Regionale Siciliana sulla caccia. Tutto ciò per ritrovarsi pesanti restrizioni in territorio libero in termini di periodo di caccia . All’Art.11 il calendario venatorio siciliano 2021/2022 recita testualmente: “I cacciatori non residenti in Sicilia, in regime di preapertura, non sono autorizzati ad esercitare l’attività venatoria negli Ambiti Territoriali di Caccia. Gli stessi, potranno esercitare l’attività venatoria, nelle giornate previste in preapertura, nelle aziende agro venatorie e faunistico venatorie”.

“E’ necessario ricordare che, negli anni passati, lo stesso discorso è valso per il periodo temporale compreso tra il 18 e il 29 ottobre, oltre a quello compreso tra il 12 novembre e l’8 dicembre. Le motivazioni a capo di queste irragionevoli scelte sono dettate da singole scelte di parte dell’associazionismo siciliano. Da un lato infatti, alcune associazioni venatorie si sono schierate a favore dei cacciatori extraregionali reputando illogiche le restrizioni attuali, poiché la presenza dei cacciatori extraregionali non contrasta certamente i criteri della caccia programmata secondo la densità venatoria accettabile all’interno dei singoli territori siciliani. Inoltre, secondo l’art.22 comma 6 della Legge Regionale Siciliana ut supra: . “Per i cacciatori provenienti da altra Regione si applica il principio della reciprocità, in base al quale non è consentito l’accesso in un ambito territoriale di caccia della Sicilia, qualora nella Regione di residenza non sia consentito l’accesso in ambiti territoriali di caccia a cacciatori provenienti dalla Regione siciliana.” Pertanto, mentre ad esempio nella vicina Calabria l’accesso ai cacciatori extraregionali è consentito regolarmente secondo le norme della Legge 157/92 con modalità di accesso ai singoli ATC più snelle e in linea con la legge quadro nazionale, in Sicilia il principio di reciprocità viene “ribaltato” con motivazioni che esulano dalla norma, divenendo bensì frutto di ragionamenti di singoli rappresentanti del mondo venatorio siciliano in nome di una superiore qualità della fauna selvatica siciliana autoctona e realmente selvatica, la quale attirerebbe in Sicilia gran parte dei cacciatori italiani (extraregionali calabresi compresi) contro la “fauna immessa” e limitata ai brevi periodi di passo nel caso della fauna

migratoria delle restanti Regioni italiane, Sicilia esclusa. Pertanto, gli Amici della Caccia chiedono che queste norme a contrasto dei cacciatori non residenti in Sicilia vengano una volta per tutte modificate per la prossima stagione venatoria, affinché il principio di reciprocità venga adeguato a un vero principio di giustizia e uguaglianza in linea con la legislazione venatoria vigente nel resto d’Italia. Infine, a fronte delle problematiche comuni in tutta Italia da cui la Sicilia non è rimasta indenne (vedasi ad esempio nel 2021 la sospensione improvvisa del Calendario Venatorio Siciliano da parte del TAR Catania con decreto cautelare il giorno stesso della pre apertura in Sicilia), il Circolo invita l’associazionismo siciliano a far fronte comune insieme all’associazionismo venatorio calabrese e unirsi per risolvere le comuni e possibili problematiche nei territori siciliane e calabresi in tema di attività venatoria, piuttosto che considerare gli extraregionali come “invasori” e non “risorse” per il territorio siciliano, a scanso di egoismi o gelosie dannose anche per l’economia della stessa Sicilia. Queste limitazioni infatti hanno comportato una diminuzione delle richieste di ammissione ai singoli ATC Siciliani, come scritto poc’anzi a danno di tutti i settori coinvolti nel cosiddetto turismo venatorio (strutture alberghiere e ristorative, mercato dei carburanti, settore armiero e così via). Infine, il Circolo “Gli Amici della Caccia” ritiene che i selvatici siciliani, così come sostenuto in precedenza dalle associazioni venatorie siciliane riconosciute, debbano essere tutelati non certo riducendo il numero di cacciatori extraregionali (siciliani nati e cresciuti in Sicilia e successivamente residenti fuori Regione compresi), bensì incrementando il sistema di sorveglianza a repressione dei reati venatori”.