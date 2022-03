Reggio Calabria: la Pro Loco San Salvatore organizza l’iniziativa “Borgo pulito”

26 Marzo 2022 20:44

La Pro loco Reggio Calabria San Salvatore sta organizzando per sabato 9 aprile p.v. presso il borgo di San Salvatore, sulle colline reggine, l’iniziativa: “Borgo pulito”. A partire dalle ore 14.30, dopo l’appuntamento a Piazza San Giovanni, i volontari provvederanno alla pulizia delle principali vie del paese. L’iniziativa, che vede al centro la questione ambientale e del decoro urbano, andrà a rinforzare il senso di appartenenza alla comunità, rendendo il borgo più accogliente, pulito e sicuro per chi ci abita e per chi viene a visitarlo. Ulteriori giornate saranno programmate nei mesi a seguire.

Per ulteriori informazioni si rimanda ai contatti social dell’associazione e al numero WhatsApp: +393775989656.