Reggio Calabria: la clinica “La Chimera” otterrà l’accreditamento dalle Asp dopo 4 anni di battaglie legali

24 Marzo 2022 16:31

Il decreto decreto n.26 del 17 marzo 2022 della Regione Calabria chiede alle aziende sanitarie di ottemperare al debito

Si conclude dopo quattro anni una sconfortante battaglia legale. E’ stata inoltrata alle Asp regionali la notifica del riaccreditamento della Struttura Psichiatrica Riabilitativa “La Chimera” di Camini, in provincia di Reggio Calabria. A parlare infatti c’è il decreto n.26 del 17 marzo 2022 della Regione Calabria in cui si chiede di ottemperare per risolvere il contenzioso per l’attuazione del Piano di Rientro sanitario. All’azienda aspetta una somma pari a €844.760,21. “Alla Corte dei Conti che legge per conoscenza si trasmette tale nota affinché prenda provvedimenti sui mancati pagamenti che vengono richiesti da almeno 4 anni”, si legge nella nota.

