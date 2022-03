Reggio Calabria, l’iniziativa dalla Scuderia Automobilistica Aspromonte per Giuseppe Cuzzola: uno slalom intitolato al pilota scomparso

14 Marzo 2022 12:24

La gara che si svolgerà il 25 settembre 2022 sarà intitolata a Giuseppe Cuzzola, vincitore dell’ultima edizione disputata

Ieri è stato un giorno di assoluta tristezza per la città di Reggio Calabria, si sono tenuti i funerali per dare l’ultimo saluto all’autotrasportatore Giuseppe Cuzzola. Un momento di commozione, molto sentito, e si evince anche dal post pubblicato su Facebook dalla Scuderia Automobilistica Aspromonte, con cui il pilota aveva spesso gareggiato. “Non è stato un giorno silenzioso – si legge – , perché una vera e propria marea umana è giunta da ogni parte d’Italia in segno di affetto nei confronti suoi e dei familiari. Chi muore, però, resta nel cuore di chi resta, con l’assoluta certezza che non sarà mai dimenticato”.

Proprio a tal fine, il direttivo della Scuderia Aspromonte con l’accordo dei rappresentanti della comunità di Bagaladi, ha deciso di intitolare lo slalom che si svolgerà il 25 settembre 2022 nel borgo grecanico alla memoria di Peppe Cuzzola, amato e idolatrato dai locali e vincitore dell’ultima edizione disputata della gara. Un modo per tenere sempre vivo il ricordo di un grande amico.