Reggio Calabria, inaugura Terranova: torna in vita (finalmente) l’ex Roof Garden, il simbolo di una città che può rinascere [FOTO E VIDEO]

5 Marzo 2022 11:05

Riapre finalmente un luogo che per decenni è stato il simbolo per la città di Reggio Calabria. Le immagini dell’inaugurazione avvenuta alle ore 10 di sabato 5 marzo 2022

Ormai da settimane i cittadini reggini avevano dato il via al conto alla rovescia, adesso il momento dell’inaugurazione di Terranova è arrivato. Non è tanto il marchio a rendere felice la città, tanto quanto l’evento in sé: torna infatti a vivere, finalmente, il Roof Garden, un simbolo della Reggio bene per troppo tempo rimasto con le serrande abbassate. Questa mattina alle ore 10 c’è stata buona partecipazione da parte della cittadinanza, nonostante l’evento non sia stato molto pubblicizzato a causa del Covid, per un’apertura ricca comunque di significato: la struttura tanto amata dai cittadini, molto frequentata fino al 1987, anno della sua definitiva chiusura, torna a splendere in Piazza Indipendenza, luogo che rappresenta un biglietto da visita per Reggio Calabria. Sino a pochi mesi fa, quello che decenni fa era considerato un fantastico bar, tutta è rimasto totalmente abbandonato, con la facciata coperta da cartelloni per nascondere il degrado della facciata deteriorata dal passare del tempo. Adesso l’ex Roof Garden torna ad essere attivo, una grande sensazione per la città, emblema di un territorio che può e deve rinascere.