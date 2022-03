Reggio Calabria, altri disagi in via Demetrio Tripepi: “auto costrette a invadere il marciapiede”

7 Marzo 2022 17:10

Una pedana disposta sulla carreggiata porta il livello della strada al marciapiede, così da non dover procurare danni alle vetture

Nuovi disagi sono segnalati dai cittadini in via Demetrio Tripepi. Snodo centrale del traffico a Reggio Calabria, già rimasto chiuso per circa 15 giorni nel mese di febbraio per l’abbattimento di un palazzo stile liberty, la strada presenta nuovamente problematiche che rallentano la circolazione delle automobili. Come si può vedere dalla foto copertina dell’articolo, il piccolo cantiere installato a causa di una buca costringe le vetture a salire praticamente sul marciapiede destro della carreggiata. L’azione rappresenta un pericolo per i pedoni e non basta applicare una pedana per livellare la strada e pensare di aver momentaneamente risolto il problema.