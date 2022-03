Reggio Calabria, alla prof.ssa Misiano conferita l’onorifica di Ufficiale dell’Ordine “Al Merito della Repubblica Italiana”: “ringrazio il presidente Mattarella” | INTERVISTA

29 Marzo 2022 12:46

Grande soddisfazione per la professoressa Angela Misiano, direttore del Planetario “Pythagoras” della Città metropolitana di Reggio Calabria

Soddisfazione per la professoressa Angela Misiano, direttore del Planetario “Pythagoras” della Città metropolitana di Reggio Calabria: il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha conferito l’onorifica di Ufficiale dell’Ordine “Al Merito della Repubblica Italiana”. Ai microfoni di StrettoWeb, la nota docente ha detto: “devo dire di essere un pò frastornata in quanto non sono abituata a tanto rumore intorno al mio nome. E’ doveroso da parte mia ringraziare il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella e tutti coloro che si sono adoperati per questo premio. Ho fatto l’insegnante in maniera dignitosa ed ho ricevuto più di quanto ho dato”. In basso l’INTERVISTA completa.