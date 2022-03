Reggio Calabria: il resoconto della seconda giornata organizzata dal Circolo Culturale “L’Agorà” sul tema “La pandemia nella letteratura” – VIDEO

11 Marzo 2022 09:34

Reggio Calabria: viaggio nelle epidemie attraverso la letteratura. Dall’antichità ai giorni nostri come storici, poeti o scrittori hanno descritto le grandi epidemia del loro tempo

Nel corso della seconda giornata di studi, sulle complesse dinamiche delle guerre batteriologiche e delle pandemie è stato trattato il tema “La pandemia nella letteratura”, argomento analizzato da Antonino Megali (vice presidente del Circolo Culturale “L’Agorà”).Le grandi epidemie hanno accompagnato importanti passaggi storici, favorito la decadenza di alcune civiltà, imposto trasformazioni al lavoro e all’economia. In un momento di forte preoccupazione nella comunità nazionale per il diffondersi del Covid-19, può essere interessante riattraversare altri momenti, forse più drammatici dell’attuale, in cui le parole epidemia, contagio, quarantena risuonavano minacciose, trasformando il modo con cui gli uomini consideravano la loro vita. Partendo dai tempi più antichi, è frequente la presenza della pestilenza quale manifestazione della collera di Dio. Ci sono evidenze di ciò già nei poemi omerici e in particolare nell’Iliade, con la peste scagliata dai dardi del Dio Apollo a seguito della supplica del sacerdote troiano Crise. Nei testi religiosi, le epidemie sono presenti soprattutto nella Bibbia e, in particolare, nell’Antico Testamento. Oltre ad alcuni passi contenuti nel libro dei Numeri quali la pestilenza che colpisce gli ebrei al ritorno degli esploratori da Canaan o dopo la rivolta di Korach. Lo storico greco Tucidide nel II libro de “La guerra del Peleponneso” narra la pandemia che colpì Atene nel 430 a.C., precisando che la peste nera ebbe il suo centro in Etiopia e successivamente si diffuse prima in Egitto e in seguito in Grecia attraverso il porto del Pireo, e tale pandemia ebbe una durata di quasi quattro anni, mietendo 75mila vittime.Su cosa fosse di preciso questa “peste”, però, gli studiosi sono a tutt’oggi divisi: i sintomi, che Tucidide descrive dettagliatamente nel secondo libro della sua Guerra del Peloponneso, sono infatti riconducibili al vaiolo, ma anche al tifo e al morbillo. A prendere ispirazione dal racconto di Tucidide sarà poi un altro grande esponente della letteratura classica, il romano Lucrezio, vissuto nel I secolo a.C. e autore del rivoluzionario De rerum natura, in cui descrive la peste che colpì Atene come “un morbo e flusso mortifero che sparse i campi di cadaveri, devastò le strade e vuotò la città di abitanti”.