Reggio Calabria, il prossimo 24 marzo Paolo Brunetti ospite dell’ASC Web Tv

11 Marzo 2022 16:08

Dopo la puntata di ieri sera dedicata al modo della Danza Sportiva affiliata ad ASC Comitato Provinciale di Reggio Calabria, ascoltate le loro istanze, si è “concordato di rivolgere ad una sola voce le stesse all’amministrazione Comunale di Reggio Calabria. Il Presidente del Comitato ha allertato immediatamente l’assessorato competente il quale ha dato la propria disponibilità ad un icontro per la risoluzione dei problemi. Il presidente porterà tutte le richieste raccolte provenienti dal settore della danza sportiva, sicuro che la sensibilità dell’amministrazione comunale sarà come al solito attenta e puntuale. Appuntamento quindi, a Giovedi 24 Marzo c.a. sulla WEB TV di ASC Reggio Calabria per un’altra puntata di A TU X TU …. Con la partecipazione del Sindaco f.f. Paolo Brunetti”.