Reggio Calabria, il presidente dell’Istituto Nazionale Azzurro incontra gli studenti del Panella Vallauri, al centro la guerra in Ucraina

7 Marzo 2022 09:12

Reggio Calabria, gli studenti dell’Istituto Tecnico Industriale Panella Vallauri rispondono presente alla richiesta di aiuto per l’Ucraina

Si è tenuta, sabato mattina 5 marzo, presso la sala biblioteca dell’I.T.I. l’assemblea straordinaria dei rappresentanti di classe e d’istituto , alla presenza del Preside Prof.ssa Anna Lucera e del Presidente dell’Istituto Nazionale Azzurro, Cav. Dott. Lorenzo Festicini, una riunione urgente con al centro la guerra in Ucraina. Gli studenti hanno ascoltato attentamente per tramite del Festicini, le indicazione di aiuto dell’Ambasciata dell’Ucraina presso la Santa Sede. Dopo un partecipato confronto con i ragazzi, volto a comprendere le modalità migliori per far giungere il loro contributo, l’incontro si è concluso con l’impegno da parte degli studenti di una raccolta fondi da far pervenire, tramite il Capo della Missione diplomatica presso il Vaticano, alla popolazione sotto le macerie o in fuga dai bombardamenti. Particolare momento di emozione si è avuto al termine con la preghiere per la pace elevata da M. P. Giulio Cerchietti. La pronta e sensibile risposta dei giovani ci insegna, ancora una volta, a noi “grandi” che con il dialogo e la solidarietà si possono risolvere i problemi e le controversie.