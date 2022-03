Reggio Calabria: il Partito Comunista contro la guerra in Ucraina

5 Marzo 2022 13:19

“Un conflitto frutto del baratro in cui l’imperialismo ha gettato il mondo”, sostiene il coordinamento del Partito Comunista dei Lavoratori

Venerdì 4 marzo 2022 a Reggio Calabria nella sede del PCL si è tenuto un primo incontro di un coordinamento contro la guerra in Ucraina. “Essa è frutto del baratro in cui l’imperialismo ha gettato il mondo. Mentre ancora si protraggono la tragedia della pandemia e delle sue immani ricadute e il baratro di una devastante crisi economica che s’aggrava dal 2008, le varie potenze imperialiste (Italia compresa) si contendono il dominio del mondo. Le masse ucraine, russe e di tutti i paesi del mondo sono le vittime sacrificali di queste oscene criminalità. Noi riteniamo che solo una loro sollevazione, una loro fraternizzazione e una loro guerra contro tutti i briganti imperialisti può fermare la catastrofe. Tutti coloro che per meschine gelosie o pavidità si estraniano da questa lotta sono dei vuoti e meschini parolai. Nessun bavaglio e nessuna reticenza sono tollerabili. Martedì 8 marzo ’22 alle ore 18 presso la sede del PCL si terrà un nuovo incontro per preparare un’iniziativa pubblica contro la guerra. Quest’anno l’otto Marzo è anche questo”, conclude la nota.