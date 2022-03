Reggio Calabria: il gruppo studentesco Ares ha organizzato un incontro online sull'”Agricoltura in Rosa”

9 Marzo 2022 19:26

Reggio Calabria: il gruppo studentesco Ares ha organizzato un incontro online dal titolo “Agricoltura in Rosa” per approfondire la tematica relativa all’imprenditoria femminile

Nella giornata dell’8 Marzo in occasione della ricorrenza della giornata internazionale sui diritti delle donne, il gruppo studentesco Ares ha organizzato un incontro online dal titolo “Agricoltura in Rosa” per approfondire la tematica relativa all’imprenditoria femminile. Grazie all’intervento della professoressa Agata Nicolosi, docente di economia e marketing agroalimentare, a Mariella Crucitti, fiduciaria Slow

Food Reggio Calabria e Laura La Spada referente Slow Food Youth Network Italia, si è discussa l’importanza della figura femminile nel settore agricolo che nella storia ha dimostrato di avere un ruolo chiave nella promozione dello sviluppo rurale, della ricerca e dell’imprenditoria. “Con questo convegno abbiamo voluto approfondire una tematica di relativa importanza, per cercarne i problemi e trasmettere alle nuove generazioni le idee di base per poterli risolvere” queste sono state le parole del presidente Mario Auddino. Nella stessa giornata il gruppo ha donato una piantina di mimosa al Dipartimento di Agraria.