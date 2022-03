Reggio Calabria, il cuore grande di Locri per l’Ucraina: due pullman partono per andare a prendere “gli amici” al confine

6 Marzo 2022 13:27

Reggio Calabria, il post del sindaco di Locri che racconta la grande solidarietà dei calabresi per il popolo ucraino colpito dalla guerra

“Su iniziativa del nostro Vescovo Mons. Oliva, Diocesi di Locri e mondo del volontariato della Locride tutti insieme per dare sostegno ed aiuto al popolo ucraino. All’alba di oggi una delegazione di volontari, accompagnati e coordinati dal Vicario generale, don Piero Romeo, don Giuseppe Alfano e dalla dottoressa Veneranda Morelli, sono partiti con due pullman per andare a prendere gli amici ucraini al confine della loro nazione. Il ritorno dei nostri eccellenti missionari di pace e di circa 80 profughi è previsto per la prossima settimana. Gli sfortunati cittadini ucraini riceveranno la prima assistenza sanitaria presso lo stabilimento termale di Locri- Antonimina per poi trovare ospitalità in alloggi della Curia e in altre strutture che si stanno reperendo sul territorio. Tutti possono volontariamente contribuire a dare il necessario ristoro a persone costrette a fuggire dalla propria terra a causa dell’ assurda e vergognosa guerra scatenata dalla Russia contro il popolo ucraino. Perché la pace vince sulla guerra”. E’ questo il post pubblicato su Facebook dal sindaco di Locri, Giovanni Calabrese.