12 Marzo 2022 16:11

Reggio Calabria: il Comitato Pari Opportunità del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati ha organizzato un’ iniziativa sui diversi contesti di tutela e supporto alla Donna con il patrocinio della Associazione AMI

Si è tenuto il data 11 marzo 2022 alle ore 16, in diretta social sulla piattaforma ZOOM, l’evento organizzato dal Comitato Pari Opportunità del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria con il patrocinio della Associazione AMI sez. di Reggio sul tema attuale di

rande rilevanza sociale che riguarda i diversi contesti di tutela e supporto alla Donna e, più in generale, “alla persona, con particolare riguardo al delicato momento legato alla odiosa guerra che la Russia ha mosso contro la vicina Ucraina, compromettendo cosi’ la stabilità e la pace internazionale. I saluti istituzionali sono stati affidati al Presidente Rosario Infantino dell’Ordine degli Avv.ti di Reggio Calabria e alla Dr.ssa Francesca di Landro, Presidente del Comitato pari opportunità del Consiglio Giudiziario della Corte d’Appello di Reggio Cal. I lavori sono stati introdotti dalla Presidente del CPO Giuliana Barberi che, nel ringraziare gli Enti patrocinatori dell’evento e l’Associazione studentesca ospite, ha voluto dare risalto all’egregio lavoro che il CPO porta avanti dal 2019 nel Foro reggino ed il fondamentale ruolo sociale dallo stesso svolto sul territorio a tutela dell’Avvocatura e sui temi delle pari opportunità ad ampio raggio. Ha coordinato e moderato l’incontro il Vicepresidente del CPO Lucio Dattola che ha saputo porre l’attenzione sui delicati temi trattati in questo delicato momento storico. I Consiglieri del Comitato hanno inteso, quindi, incontrare l’Associazione studentesca agorà della Universita’ Mediterranea di Reggio Calabria per discutere ed approfondire tali delicati argomenti partendo dal contesto professionale dell’Avvocatura, ambito operativo e di azione prevalente del CPO, per proseguire in quello sociale che vede, appunto, impegnato il CPO sul proprio territorio. I brillanti studenti Beatrice Lombardo, Brigitte Cotroneo, Ilaria Maria Gallo ed il loro Presidente Elenio Bolognese hanno dato vita ad un interessante confronto e qualificato dibattito interrogando i Consiglieri su temi importanti quali l’impegno dell’Avvocatura contro la violenza sulle Donne e sulle azioni concrete messe in campo proprio dal CPO COA di Reggio Calalabria ed in ambito nazionale, ancora, sul panorama delle misure agevolate per l’accesso alla professione ed in particolare rivolte alle giovani avvocate. Si e’ parlato anche delle sinergie istituzionali tra gli Organismi della Giustizia, della natura giuridica dei CPO e di gender mainstreaming. Insomma, un dibattito ricco e stimolante che ha visto impegnati i Consiglieri e le Consigliere del CPO COA RC Mariarita Stilo, anche Consigliere COA, Anna Bellantoni, anche Presidente AMI RC, Giuseppe Marino, Antonio Morabito, Alessandra Zagarella, delegata presso il CPO del Consiglio Giudiziario, Valeria Romeo, Alessandra Nocera e Giuseppe Pizzi. Le conclusioni sono state affidate al Segretario del CPO Giuseppe Mazzetti che ha definito gli interventi riportando un caso pratico di recente definito dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione e che ha visto definitiva la condanna di autori di violenza ai danni di una giovane vittima minorenne. Il CPO si e’, quindi, ripromesso di riprendere il percorso avviato con l’Associazione studentesca Agora’ nella consapevolezza del sicuro arricchimento umano e sociale che le nuove generazioni possano apportare al contesto professionale del sistema Giustizia, al fine di consentire agli adulti di consegnare loro un futuro all’altezza delle loro aspettative”.