Reggio Calabria, il Circolo “Gli amici della caccia” a sostegno della manifestazione spagnola #20M Rural

22 Marzo 2022 15:25

Il Circolo “Gli amici della caccia” plaude all’iniziativa tenutasi a Madrid il 20 marzo denominata “#20M Rural, manifestación en defesa de la caza y El mundo rural”

Il Circolo “Gli amici della caccia” plaude “all’iniziativa tenutasi a Madrid il 20 marzo denominata “#20M Rural, manifestación en defesa de la caza y El mundo rural”. Si riporta testualmente quanto riportato dalla testata web Big Hunter.it “Il corteo di oltre 100 mila persone (molti di più per gli organizzatori, 600000 manifestanti secondo la Real Federación Española De Caza N.d.A.) ha sfilato per le strade di Madrid domenica scorsa per la più grande protesta del mondo venatorio e rurale della storia di Spagna. Un grido d’aiuto da parte di migliaia tra allevatori, cacciatori, agricoltori, pescatori, apicoltori ecc. per chiedere la giusta considerazione di fronte agli aumenti dei costi per il mantenimento di tradizioni ed economie rurali fondamentali per il Paese. L’obiettivo degli organizzatori era quello di realizzare una protesta massiccia e trasversale che potesse far emergere la voce di tante persone che lavorano e vivono di queste attività. A bordo di 45 trattori, carri vari, asini o a cavallo, circondati da galline, mucche o pecore il mondo rurale pretende ora la giusta considerazione. Presenti come annunciato moltissimi cacciatori, guidati dalla Federazione reale spagnola di caccia (RFEC). Analogamente alle altre attività, anche la caccia si pone come una risorsa per il mantenimento dell’equilibrio degli ecosistemi. “Siamo venuti da tutte le parti della Spagna per dire a questo governo basta con le politiche anti-caccia, di smettere di inginocchiarsi davanti all’animalismo e dire basta a un governo codardo dedito agli ambientalisti e agli animalisti”, ha sottolineato Manuel Gallardo, presidente della RFEC spagnola, ricordando che “la società deve scegliere, o animalismo o libertà. La caccia è giunta in politica e non ci sarà un solo voto per i partiti che non difendono la caccia, affinché nessuno dimentichi che anche i cacciatori votano” (fonte: Real Federación Española de Caza) Il Circolo auspica che una manifestazione analoga venga organizzata in Italia da parte di tutto il popolo venatorio e rurale in difesa dei nostri diritti, situazione anche per noi italiani non dissimile da quella spagnola. Si rammenta che di recente, così come riportato dalla testata Strettoweb, Gli Amici della Caccia hanno manifestato il proprio sostegno per le manifestazioni tenutesi in Lombardia a tutela dell’attività venatoria, auspicando che iniziative similari vengano intraprese da parte di ogni singola Regione italiana per poi sfociare in una più ampia manifestazione nazionale, l’ultima risalente a Martedì 9 Marzo 2010 a Roma contro l’allora inerzia del Governo a sostegno di una modifica sostanziale della legge 157/92 e dell’approvazione dell’attuale art.43 della Legge Comunitaria 2009 in merito al dibattito allora acceso riguardo l’attuazione della direttiva 79/409/CEE a modifica della legge 157/92 relativa al prolungamento della caccia alla prima decade di febbraio”.