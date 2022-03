Reggio Calabria: i bambini di Archi dicono “No alla guerra in Ucraina”

3 Marzo 2022 15:26

Reggio Calabria: la Parrocchia di Archi Carmine assieme alla realtà dell’associazione del “Il Seme” di Archi ha chiesto ai Piccoli di dire la loro opinione su ciò che sta accadendo in Ucraina, il video è uno spettacolo di innocenza e verità

È proprio cosi, pochi si ricordano di essere stati bambini e di aver detto: “non mi piace la guerra, voglio che tutti siano insieme”. La Parrocchia di Archi Carmine assieme alla realtà dell’associazione del “Il Seme” di Archi (Scaccioti) ha chiesto “ai Piccoli di dire la loro opinione su ciò che sta accadendo in Ucraina, il video è uno spettacolo di innocenza e verità. Guardando i bambini, lasciandosi provocare seriamente dai loro volti, dalle loro parole, dalla semplicità disarmante che li caratterizza, si può provare a ritornare bambini. Dando voce a loro li si porta ad essere Maestri del mondo di oggi: i piccoli sono i maestri dei grandi, i grandi devono farsi istruire dai piccoli. D’altronde la scelta di Dio è stata proprio quella di farsi Piccolo per innalzare con sé tutti i piccoli del mondo, non solo i bambini ma i piccoli come tutti gli uomini e donne che oggi fuggono dalla loro Patria perché martoriati dalla guerra. Dio della Pace ascolta la voce di tutti i piccoli, degli ultimi, dona cuori capaci di non inorgoglirsi e ritornare un po bambini, con le idee chiare nel dire no alla guerra e si, si, si, alla pace”.