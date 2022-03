Reggio Calabria: grande festa per i 100 anni di Nonna Francesca

12 Marzo 2022 17:12

Reggio Calabria: il Sindaco f.f. Brunetti e il presidente del Consiglio comunale Marra hanno fatto visita alla concittadina in occasione dell’importante traguardo

Tutta la comunità reggina festeggia i cento anni della signora Francesca Cuzzola. Un traguardo importante celebrato dalla nostra concittadina insieme alla famiglia e alle persone a lei più care. Alla prestigiosa ricorrenza anche l’amministrazione comunale ha voluto rendere il giusto e doveroso omaggio attraverso una targa celebrativa che il Sindaco f.f. Paolo Brunetti insieme al presidente del Consiglio comunale, Enzo Marra, ha voluto consegnare alla signora Francesca.“E’ sempre una gioia particolare oltre che un grande onore, potere celebrare questi momenti”, ha affermato il Sindaco f.f. Brunetti. “I nostri anziani rappresentano un patrimonio importantissimo che, come comunità, abbiamo il dovere di proteggere e tutelare in ogni modo, quali preziosi custodi della memoria storica e di quei valori più autentici di cui ancora oggi avvertiamo grande bisogno e che devono essere tramandati alle giovani generazioni. Alla signora Francesca, – ha poi concluso il primo cittadino – esempio di bontà, onestà e dedizione, rinnovo a nome di tutta l’amministrazione comunale di Reggio Calabria e dell’intera cittadinanza, gli auguri più affettuosi di buon compleanno e i complimenti vivissimi per il raggiungimento di questo straordinario traguardo”.