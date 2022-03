Reggio Calabria, gli interventi di Filomena Iatì in consiglio comunale: “Ecco perchè mi sono astenuta sui fondi per l’incremento delle ore lavorative dei precari stabilizzati. E sul disavanzo del comune…”

Il Consiglio comunale di Reggio Calabria, tenutosi ieri a Palazzo San Giorgio, ha osservato un minuto di silenzio per le vittime del conflitto Russo-Ucraino. Mentre sotto la postazione comunemente occupata dal sindaco campeggiava la bandiera della Pace. Filomena Iatì, consigliere comunale e socio fondatore Movimento “Impegno ed Identità”, nei suoi interventi ha detto: ”

In questi preliminari vorrei affrontare una tematica importante, anzi fondamentale, oserei dire, per il presente e, soprattutto, per il futuro del nostro Comune e, quindi, della nostra città; una tematica rispetto alla quale piuttosto che concentrare la nostra attenzione, così come è giustamente e correttamente accaduto e continua ad accadere in tutte le altre realtà italiane interessate, si cerca di fuggire in tutte le sedi ed in tutte le occasioni, senza un motivo apparentemente valido. Mi riferisco, ovviamente al contributo statale di cui alla L. finanziaria n. 234 del 2021, sottoposto alla condizione dell’accordo con la Presidenza del Consiglio dei Ministri che consentirà a Reggio Calabria di godere, nell’arco di un ventennio, di una quota del contributo nazionale stanziato dal Governo a favore delle quattro città metropolitane (Napoli, Palermo, Torino e Reggio Calabria appunto) che presentano un disavanzo pro capite superiore a 700 euro (Reggio Calabria 998). Ecco, circa venti giorni fa, quando in commissione bilancio fu discusso l’ordine del giorno relativo alla pubblicazione dell’avviso ai creditori del piano di rilevazione dei debiti commerciali, l’assessore competente definì la suddetta azione come un adempimento di legge, quindi facendo intendere che detto avviso fosse un obbligo per il nostro comune previsto dalla legge finanziaria del 2021 anziché una delle condizioni necessarie per poter aderire alla richiesta del contributo, dichiarando, altresì, che l’Amministrazione non avesse deciso se aderire o meno al finanziamento. Già in quella occasione la sottoscritta avvertì la città che l’unico vero motivo alla base della pubblicazione dell’avviso ai creditori non poteva che essere la volontà, magari anche condivisibile, del Comune di aderire al finanziamento. In seguito a quelle dichiarazioni fui accusata di fare sterili polemiche, salvo poi apprendere qualche giorno fa, ancora in occasione di una seduta di commissione bilancio dedicata ad altro punto all’ordine del giorno e quindi solo ed esclusivamente su precisa mia richiesta, che in effetti sono state avviate le interlocuzioni con il MEF ed anzi è stato inviato un cronoprogramma e che siamo in attesa di una risposta da parte del Ministero circa la possibilità di ottenere nell’arco di un ventennio, una cifra già stabilita che per il nostro Comune ammonta a 137 milioni di euro, così come è stato possibile leggere su Sole 24 ore ed altre testate giornalistiche di rilievo nazionale. Ecco, posto che un finanziamento rappresenta un fatto positivo per la nostra città, proprio per tale ragione, mi domando da settimane perché i consiglieri comunali e di conseguenza tutti i cittadini non siano stati resi edotti della decisione del Comune di richiedere l’assegnazione di tali somme.

Quale potrebbe essere la ragione che ha portato l’amministrazione a tenere nascosta alla città la volontà di aderire ad un provvedimento certamente utile per il nostro Comune? Si tratta di un finanziamento tecnicamente a fondo perduto che non può che essere accolto favorevolmente da tutta la città che, dopo avere assistito all’erogazione di oltre 230 milioni, più l’anticipazione di liquidità ed altre importanti somme, vedrà, forse, arrivare altri 137 milioni di euro in 21 anni. Questo dipenderà dalla capacità del Comune di garantire annualmente le condizioni richieste dallo Stato per potere ottenere il contributo. Proprio per l’importanza della questione, non comprendo perché siamo stati tenuti all’oscuro di tutto? In tutte le altre città interessate, la stampa locale ha potuto diramare la notizia, informando dettagliatamente i cittadini dei termini dell’accordo che ciascun capoluogo di città metropolitana interessato andrà a firmare; è successo a Torino, a Palermo, addirittura a Napoli sono stati dedicati ben due consigli comunali, uno dei quali con un unico punto all’ordine del giorno, dedicati alla condivisione della questione relativa all’accordo con la Presidenza del consiglio dei ministri, con lo scopo di verificare, prima ovviamente della firma, (firma che ancora non è avvenuta) le linee guida dell’intesa e poter successivamente dare mandato al Sindaco di firmare l’accordo predetto. Solo per opportuna conoscenza ricordo che nel secondo consiglio comunale di Napoli l’assessore al bilancio (Baretta) ha comunicato al consiglio che il MEF aveva favorevolmente accolto le richieste formulate dal consiglio comunale (come ad esempio aumento dell’addizionale IRPEF dal 2023 ovvero aumento del tetto di esenzione). A Reggio Calabria non è accaduto nulla di tutto ciò. La stampa non ne ha parlato se non in occasione di due miei interventi, la città non è a conoscenza della possibilità di ottenere l’ennesimo contributo statale e né i consiglieri comunali, né la Giunta, così come è stato affermato in commissione lunedì, conoscono i termini dell’accordo. Perchè? Il contributo statale, lo ribadisco ancora una volta, è chiaramente un’occasione di rilancio per il tessuto economico e sociale della nostra città. Forse il problema risiede nella difficoltà di comunicare alla città a quanto ammonti realmente il disavanzo del comune? Ad oggi in effetti non siamo stati resi edotti della reale situazione in cui versano le casse comunali. Allora noi vogliamo sapere una volta per tutte quant’è il disavanzo del Comune di Reggio Calabria. E questo lo si deve alla città in nome di una trasparenza troppe volte invocata con annunci e proclami da questa amministrazione ma mai e dico mai dimostrata nei fatti.