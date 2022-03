Reggio Calabria, Giuliana Federico è la nuova coordinatrice regionale di Studenti per le Libertà

8 Marzo 2022 16:03

Giuliana Federico, 24 anni, di Reggio Calabria, è la nuova coordinatrice regionale per la Calabria di Studenti Per le Libertà, il movimento universitario ufficiale di Forza Italia Giovani. Già coordinatrice di Studenti Per le Libertà per le Università di Reggio Calabria, Giuliana è da sempre stata coinvolta in attività di associazionismo in diversi ambiti, oltre ad essere stata anche vice coordinatrice di Forza Italia Giovani – Reggio Calabria. Durante il corso di laurea triennale in Scienze Economiche presso l’Università Mediterranea di Reggio Calabria ha svolto il ruolo di rappresentante in seno al Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza – Economia e Scienze Sociali, ed è stata la referente del gruppo studentesco. “Svolgerò il ruolo con tutto l’entusiasmo possibile condividendo tutte le esperienze pregresse ed in particolare quelle maturate in Forza Italia Giovani. Accettando con grande orgoglio la nomina, mi impegnerò ad onorare al meglio il compito conferitomi da Paolo Lorelli, coordinatore nazionale di Studenti Per le Libertà che ringrazio, insieme al coordinatore della circoscrizione Sud Carlo Cristofaro, per la fiducia accordatami. Non posso che ringraziare, tra gli altri, il mio predecessore Vincenzo Primerano che mi ha accompagnata supportandomi fin dall’inizio del mio percorso politico, rendendomi parte di Studenti Per le Libertà.

Ringrazio, inoltre, Marco Bestetti, coordinatore nazionale di Forza Italia Giovani, Luigi De Rose coordinatore regionale di Forza Italia Giovani Calabria e l’Onorevole Francesco Cannizzaro coordinatore di Forza Italia per l’area Sud. Infine, non per importanza, non posso che ringraziare la nostra Presidente Jole Santelli che, nel lontano 2014, col suo grande carisma, mi ha spinta ad entrare ancora giovanissima a far parte della grande famiglia di Forza Italia, ispirando ogni giorno il mio percorso. Ci aspettano delle sfide importanti, tra cui quella del Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari che si terrà nel prossimo mese di maggio. Siamo molto motivati e sono certa che faremo un ottimo risultato”.