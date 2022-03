Reggio Calabria: giovedì si terrà la cerimonia di consegna del Premio Anassilaos di Arte Cultura Economia e Scienze al Prof. Carmine Pinto

28 Marzo 2022 21:29

Reggio Calabria: giovedì 31 marzo 2022 presso la Biblioteca “Pietro de Nava” alle ore 16,45 si terrà la cerimonia di consegna del Premio Anassilaos di Arte Cultura Economia e Scienze, Sezione Megale Ellàs, al Prof. Carmine Pinto

Giovedì 31 marzo 2022 presso la Biblioteca “Pietro de Nava” alle ore 16,45 si terrà la cerimonia di consegna del Premio Anassilaos di Arte Cultura Economia e Scienze, Sezione Megale Ellàs, al Prof. Carmine Pinto, Ordinario di Storia Contemporanea presso l’Università degli Studi Salerno, i cui studi, culminati nel saggio storico “La guerra per il Mezzogiorno. Italiani, borbonici e briganti.1860-1870” (2019), hanno offerto e offrono un contributo significativo alla conoscenza della storia del Mezzogiorno d’Italia con particolare riguardo al Risorgimento e al fenomeno del brigantaggio. Si apre così la 34^ edizione del Premio Anassilaos che nell’anno in corso si articolerà in più eventi premiali fino alla sua conclusione tradizionale sabato 12 novembre. Lo scopo è quello di superare le criticità d’ordine organizzativo e logistico, riconducibili in parte allo svolgimento di un unico, grande evento premiale che, se da un lato ha il merito di riunire in un sol momento personalità e studiosi di diversi ambiti di ricerca, provenienti da ogni parte d’Italia e d’Europa impedisce poi, data l’insufficienza del tempo a disposizione, di offrire alla città la possibilità di incontri e confronti con questi medesimi studiosi. Dopo le difficoltà dovute all’epidemia di covid19 ricominciamo – scrive in una nota il Presidente Stefano Iorfida – il nostro avventuroso viaggio cominciato nel lontano 1988 che ha visto nascere intorno al premio il consenso e l’apprezzamento di tanti ricercatori, uomini di cultura, artisti, musicisti, letterati, esponenti delle istituzioni che costituiscono una sorta di “patrimonio immateriale” consolidatosi intorno al premio e che ci sprona ad andare avanti. Il Premio, al pari dell’Associazione, fin dalla sua fondazione ha assunto, quasi a manifesto programmatico, una frase del commediografo latino Terenzio “Homo sum, nihil humani a me alienum puto” (sono un uomo e nulla di ciò che è proprio dell’Umanità mi è estraneo). Che siamo stati capaci nel corso di questi anni, a mantenere fede a tale impegnativo assunto è domanda – scrive Iorfida – che rivolgo a me stesso nei momenti, frequenti, di dubbio e incertezza anche se mi consola, proprio in tali momenti, una frase di Madre Teresa, altrettanto significativa “quello che noi facciamo è solo una goccia nell’Oceano, ma se non lo facessimo l’oceano avrebbe una goccia in meno”. Alla cerimonia interverranno l’Assessore alla Cultura del Comune di Reggio Calabria Dott.ssa Irene Calabrò, il Presidente di Anassilaos Stefano Iorfida e il Prof. Giuseppe Caridi, Presidente della Deputazione Storia Patria per la Calabria. Nell’occasione lo studioso terrà una lectio sul tema “Unificazione e Mezzogiorno. Una prospettiva storica” e sarà il Dott. Fabio Arichetta, Responsabile Sezione Studi Storici Anassilaos “Domenico Spanò-Bolani” a moderare il dibattito.