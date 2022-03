1 Marzo 2022 18:56

Reggio Calabria, Gigi Misefari metterà in scena i personaggi di Nicola Giunta: “voglio far conoscere questo mito”

Gigi Miseferi, l’artista Reggino doc, nei giorni scorsi a Reggio, impegnato sia nella presentazione del Cartellone del “Festival delle Arti della Magna Grecia”, di cui è Direttore Artistico, organizzato dall’Associazione Culturale “Calabria dietro le quinte” che nella realizzazione del video per la “Campagna Promozionale dei Siti Culturali” della Città di Reggio Calabria si dimostra sempre più attaccato alle proprie radici e teso alla valorizzazione del patrimonio artistico. Infatti da qualche mese ha iniziato un percorso per realizzare un Progetto davvero singolare. Da sempre cultore ed estimatore del grande Poeta Nicola Giunta, famoso “fustigatore vernacolare” a colpi di rima degli usi e costumi del “Riggitanu”, declamato tutt’oggi in ogni angolo della città e citato ciclicamente davanti a diverse notizie che hanno come causa scatenante il comportamento della gente del posto, ha condotto una personale ricerca sulle numerose e soprattutto sconosciute Commedie scritte da questo straordinario personaggio che non hanno mai visto la luce dei riflettori. Grazie alla disponibilità e la preziosa collaborazione del Dott. Carmelo Caridi, Direttore della Biblioteca Comunale di Reggio Calabria, Miseferi ha ottenuto di poter prendere visione dei manoscritti di Giunta. “Un’emozione incredibile – afferma Gigi Miseferi – quella di sfogliare una serie di copioni, le cui trame e le battute dei personaggi sono scritte a mano con penna e calamaio personalmente da Nicola Giunta. È stato amore a prima vista di uno in particolare che metterò in scena prossimamente – ci annuncia Miseferi, che aggiunge – credo che sia doveroso, far conoscere anche l’aspetto Autorale di questo “Mito” e non solo ricordarlo quando citiamo come un mantra “U’ Paisi i Giufà”. Considero questa mia iniziativa, un po’ come rendere giustizia ad una grande mente ironica, arguta e sagace che è andata oltre le “Rime”, scavando con i personaggi che danno vita a questo esilarante Copione, il cui titolo per adesso è top secret, nei vizi privati e pubbliche virtù dei suoi concittadini. Adesso sto lavorando all’adattamento, poi chiuderò il Cast e successivamente passerò all’allestimento per portarlo in scena il prima possibile. In Biblioteca, ad ogni pagina sfogliata con estrema accuratezza, gli occhi mi brillavano come quelli di un bambino curioso e le risate accompagnavano la lettura. Ma è stata l’ultima parola, quella successiva alla battuta finale a farmi emozionare… “Velario”. Un termine arcaico per indicare il “Sipario”. Trovo entusiasmante come il patrimonio culturale della mia città continua a sorprendermi e sono certo che la mia Gente verrà in Teatro per conoscere ancora di più approfonditamente il “nostro” Poeta! Cari Reggini, siete attesi, l’occasione è Giunta”.