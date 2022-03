Reggio Calabria: gazebo dell’associazione “Noi per Santa Caterina” presso la villetta “Enza e Ileano Sant’Ambrogio”

26 Marzo 2022 17:00

Reggio Calabria: questa mattina l’Associazione “Noi per Santa Caterina” è stata presente con un gazebo, presso la villetta “Enza e Ileano Sant’Ambrogio”

“Questa mattina l’Associazione è stata presente con un gazebo, presso la villetta “Enza e Ileano Sant’Ambrogio” divenuta ,ormai, un punto d’incontro e di ascolto per gli abitanti del rione”. E’ quanto scrive in una nota il Presidente dell’associazione “Noi per Santa Caterina”, Giuseppe Serranò. “Il nostro scopo è quello di rendere tutti partecipi delle nostre iniziative e dei numerosi progetti che desideriamo realizzare per migliorare sempre di più la qualità di vita delle persone .Certo le criticità che insistono n sul nostro rione sono molteplici. Qualcosa è stato fatto, ma ancora la strada è lunga e noi non demordiamo, anzi staremo di continuo con tenacia e col fiato sul collo alle istituzioni. Ci accorgiamo che l’entusiasmo e l’interesse dei nostri corrionali crescono sempre di più .Ciò è dimostrato dall’ affluenza odierna delle persone che, entusiaste del nostro operato, hanno dato il loro assenso ad associarsi. Tutto ciò ci fa sperare in un futuro migliore e in una solida aggregazione sociale”, conclude Serranò.