L’imprenditore Falduto scrive all’Onorevole Dieni (M5S): “l’ho votata, ma cosa ha fatto in 8 anni per Reggio Calabria?”

14 Marzo 2022 13:43

L’imprenditore reggino Giuseppe Falduto ha chiesto all’Onorevole del Movimento 5 Stelle Federica Dieni perché non ha compiuto nulla di concreto per Reggio Calabria, in questi 8 anni, nonostante anche il suo voto abbia contribuito a far sì che lei rappresentasse la città dello Stretto in qualità di deputato

“Onorevole Federica Dieni (5 stelle), nel 2014, per disperazione dopo aver assistito al fallimento del csx e cdx, anche grazie al mio voto Lei è stata eletta a rappresentare la nostra Città, Reggio Calabria. Perché non fa nulla di concreto per aiutare Reggio?? Le sembra corretto incassare mensilmente circa 20.000,00 senza produrre atti politici in favore della Città che stupidamente le ha consentito di occupare quella poltrona?? Da Cittadino/elettore le chiedo di rendere conto del suo operato”. E’ quanto ha scritto su Facebook l’imprenditore reggino Giuseppe Falduto. Quest’ultimo ha chiesto pubblicamente all’Onorevole del Movimento 5 Stelle Federica Dieni di spiegare perché non ha fatto nulla in concreto per aiutare la sua città, Reggio Calabria, visto che lui stesso l’ha votata nel 2014 per rappresentare Reggio in qualità di deputato. L’imprenditore, sui social, si dimostra sempre attento alle tematiche sociali della città dello Stretto e negli ultimi giorni si è espresso in merito all’aeroporto Tito Minniti, chiedendo alle Istituzioni locali di fare di tutto affinché questa e altre dinamiche possano favorire una presenza politicamente più forte di Reggio.