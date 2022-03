Reggio Calabria, riapre l’ex Roof Garden. Falcomatà: “torna ad essere un fiore all’occhiello”

6 Marzo 2022 10:31

Il sindaco sospeso ha commentato la riapertura dello stabile molto frequentano in passato e rimasto abbandonato per oltre 30 anni

“Oggi è una bella giornata, il Roof Garden torna ad essere uno dei fiori all’occhiello della nostra città!”. E’ così che il sindaco sospeso di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, dà la buona domenica ai concittadini. La notizia dell’inaugurazione di Terranova, avvenuta nella mattinata di ieri, ha fatto gioire i reggini che finalmente, dopo tanti anni di abbandono, si possono riappropriare di uno stabile storico ed in passato molto frequentato. La struttura, situata nella centralissima piazza Indipendenza, è un biglietto da visita per la città, trovandosi a poche centinaia di metri dal porto in cui approdano navi e aliscafi provenienti dalla Sicilia.