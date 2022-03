Reggio Calabria, emergenza processionaria ad Archi Cep: “se non finisce qualcuno in ospedale, nessuno interverrà”

9 Marzo 2022 12:50

Un lettore di StrettoWeb segnala che i bozzoli della processionaria si sono centuplicati da quando sono stati contattati gli enti predisposti per risolvere al problema

Continuano ad arrivare presso i nostri canali diverse segnalazioni da parte dei cittadini di Reggio Calabria che reclamano per l’emergenza processionaria. Un lettore, sulla falsa riga dell’articolo pubblicato ieri, ha scritto: “c’è una totale strafottenza da parte delle istituzioni, nella fattispecie del Comune. Dicono che interverranno, ma non si vede mai nessuno. Ad Archi CEP lotto quarto, nonostante la vostra segnalazione non si è visto nessuno. Sono state fatte tante telefonate, abbiamo inviato anche PEC, ma siamo ignorati e presi in giro. I bozzoli della processionaria si sono centuplicati e se non finisce qualcuno in ospedale, non faranno niente. Grazie per il vostro sostegno”.