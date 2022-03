Reggio Calabria e l'”Ora della Terra”: gli alunni imparano come proteggere l’ambiente in poche e semplici mosse

26 Marzo 2022 09:34

L'iniziativa, proclamata dal WWF nel 2007, è stata replicata per spiegare agli alunni delle terze classi della secondaria di primo grado del I.C. Carducci-Vittorino da Feltre di Reggio Calabria le motivazioni e le argomentazioni che sono alla base di questo gesto simbolico di spegnere le luci per un'ora

Sulle orme di Greta Thunberg nella lotta al cambiamento climatico il Lions Club Reggio Sud “Area Grecanica” rappresentato dall’Avv. Eliana Carbone, cerimoniere, per delega del Presidente Dott. Giovanni Cuzzocrea ha anticipato a scopo informativo di un giorno L’EARTH HOUR o ORA DELLA TERRA proclamata dal WWF nel 2007 per spiegare agli alunni delle terze classi della secondaria di primo grado del I.C. Carducci-Vittorino da Feltre di Reggio Calabria le motivazioni e le argomentazioni che sono alla base di questo gesto simbolico di spegnere le luci per un’ora, ormai esteso a più di 100 paesi e cioè fare capire loro che si inneggia all’Unione degli abitanti, delle Imprese, delle Istituzioni nella lotta al cambiamento climatico al fine della preservazione dell’ecosistema costituito dagli esseri viventi e dagli habitat in cui essi vivono.

L’Avv. Carbone, come si legge in una nota, “premettendo che l’inquinamento atmosferico ed idrico è stato principalmente causato dall’uomo stesso che con le attività industriali, gli allevamenti intensivi, il riscaldamento delle case, i trasporti, e con l’utilizzo di energie non pulite e non rinnovabili derivanti dalla combustione di combustibili fossili, è stato l’artefice della produzione di sostanze di scarto che hanno fatto aumentare i gas serra nell’atmosfera intrappolando le radiazioni solari e surriscaldare le temperature provocando lo sconvolgimento climatico e di conseguenza l’estinzione di numerose specie vegetali ed animali, la deforestazione per mancanza di acqua, la desertificazione, lo scioglimento dei ghiacciai sulle montagne ed ai poli ed il conseguente innalzamento delle acque, l’intensificarsi di fenomeni atmosferici come tempeste ed uragani potenziati nella loro forza dall’umidità, che raccolgono dalla superficie più calda delle acque”.

Dalla discussione tra l’Avv. Carbone e gli scolari è emerso che per contribuire alla riduzione dell’inquinamento atmosferico e risparmiare energia basterebbe nel quotidiano:

Scegliere di spostarsi attraverso l’utilizzo di autobus o treni o di qualsiasi altro mezzo pubblico; Controllare prima dell’acquisto di un elettrodomestico che sia a basso consumo; Evitare di lasciare accese lampadine laddove non sia necessario; Non lasciare aperta a lungo la porta del frigo senza motivo; Migliorare il più possibile l’isolamento termico delle nostre case e non abusare dei riscaldamenti/raffreddamenti; Installare pannelli solari o altri impianti che usano e producono energia pulita;

Mentre, per ridurre l’inquinamento idrico e l’estinzione della fauna acquatica basterebbe:

Non fare una pesca eccessiva (overfishing); Ridurre l’uso della plastica o riciclarla e non lasciarla finire nelle acque perché viene mangiata dai pesci e ne provoca la morte; Non abbandonare le attrezzature da pesca che intrappolano i pesci; Non usare sostanze chimiche in agricoltura che si infiltrano nel terreno e contaminano le falde acquifere; Sanzionare le navi cisterna che buttano rifiuti in mare; Controllare che gli impianti di depurazione non siano danneggiati.

“A questo punto tutti gli studenti di sei terze medie hanno scritto su un grande cartellone gli obiettivi relativi all’AMBIENTE dell’Agenda 2030 approvata dall’ONU nel 2015 e le soluzioni per raggiungerli e cioè: OBIETTIVO 6: acqua pulita e servizi igienico -sanitari per tutti; OBIETTIVO 7: energia pulita e accessibile per tutti; OBIETTIVO 11: città e comunità sostenibili per tutti; OBIETTIVO 13: lotta al cambiamento climatico; OBIETTIVO 14: la vita sott’acqua; OBIETTIVO 15:la vita sulla terra; e l’attività extracurricolare si è conclusa con la consegna del cartellone nelle mani del Dirigente Scolastico Prof.ssa Sonia Barberi dell’I.C. Carducci -Vittorino da Feltre di Reggio Calabria”, conclude la nota.