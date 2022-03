Automobile Club di Reggio Calabria: dall’11 al 13 marzo la rassegna culturale “Donna: musa tra le arti”

10 Marzo 2022 10:50

Dall’11 al 13 marzo 2022, presso la sede dell’Automobile Club di Reggio Calabria in via Giuseppe De Nava, si terrà la rassegna culturale “Donna: musa tra le arti”. L’evento è stato promosso dalla Commissione cultura e turismo dell’ACI reggina, presieduta dal sociologo Carmelo Caridi ed è stata supportata dal presidente dell’Automobile Club Reggio Calabria Giuseppe Martorano. La rassegna è divisa in tre ambiti artistici con una personale di pittura di Giuseppe Bonaccorso e Pino Labarbera; una mostra fotografica a cura di Roberto Oppedisano e Antonio Sollazzo; un doppio momento musicale a cura dell’associazione Mnemosine presieduto dalla professoressa Mariella Grande d’intesa con Conservatorio Francesco Cilea di Reggio Calabria l’11 e il 12 marzo. L’inaugurazione avverrà venerdì 11 marzo alle 18:30 e sarà presentata da Nicoletta Marra e Carlo Arnese. La mostra sarà aperta successivamente, dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 17:00 alle 20:00.