Reggio Calabria ha bisogno di donazioni del sangue, raccolta straordinaria per la Festa della Donna: tutte le info [VIDEO]

6 Marzo 2022 11:38

Una raccolta straordinaria del sangue per una giornata di per sé già speciale. L’Adspem Fidas e l’Associazione #IoSonoDonna di Reggio Calabria chiamano la comunità a partecipare all’iniziativa organizzata per martedì 8 marzo 2022, Giornata internazionale della Donna. Di fronte al B’Art Cafè sul Corso Garibaldi, dalle ore 8.30 alle ore 11.00, sosterà l’Autoemoteca per le donazioni. “Ancora oggi la nostra città è in forte crisi per quanto riguarda la donazione del sangue, ma è importante perché può salvare la vita. Abbiamo organizzato l’uscita dell’autoemoteca, sono invitati tutti, donne e uomini”, ha affermato Roberta Filocamo dell’Adspem Fidas.

“#IoSonoDonna ha deciso di condividere questo evento importantissimo, in quanto l’associazione si fonda su valori come l’amore, il rispetto, la sensibilità. E quale migliore occasione della Festa della Donna per sensibilizzare i cittadini alla donazione del sangue”, ha proseguito Fortunata Raffa. Prima della donazione è consentita una leggera colazione con the o caffè, mentre è sconsigliata l’assunzione di latte e derivati prima del prelievo. Le operazioni avverranno in sicurezza. Di seguito i link delle interviste con tutte le info.