Reggio Calabria: Don Antonio Mazzi ospite del tour #NonCiFermaNessuno con gli studenti della Mediterranea

30 Marzo 2022 13:56

Sarà Don Antonio Mazzi, ideatore del Progetto Exodus, l’ospite della seconda tappa del tour #Noncifermanessuno che, domani mattina, vedrà gli studenti dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria confrontarsi con Luca Abete, inviato di Striscia la Notizia, sul tema della Serendipità. Al talk con gli studenti parteciperà anche il rettore dell’ateneo reggino Santo Marcello Zimbone. #NonCiFermaNessuno è una campagna sociale nata nel 2014 con l’obiettivo di incoraggiare i giovani studenti italiani, affrontare gli ostacoli che la vita pone dinanzi a loro. L’approccio innovativo del format sta nel focus puntato non sulla ricerca del successo ad ogni costo, ma sull’analisi delle sconfitte, delle difficoltà e delle paure in grado di incrementare consapevolezze e coraggio. L’iniziativa gode del patrocinio del Ministero per le Politiche Giovanili e della CRUI (Conferenza dei Rettori Universitari Italiani) e vanta, inoltre, la Medaglia del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.