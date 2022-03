Reggio Calabria: domenica l’associazione Cngei svolgerà un’attività di pulizia ad Arghillà Sud

29 Marzo 2022 20:11

“La nostra associazione Scout, denominata C.N.G.E.I. (Corpo Nazionale Giovani Esploratori ed Esploratrici Italiani) svolge la propria attività senza fini di lucro, perseguendo finalità di interesse collettivo con carattere di solidarietà e utilità sociale a favore degli associati e della collettività del territorio ed è portatrice e produttrice di servizi di interesse collettivo”. E’ quanto scrive in una nota Maurizio C. La Piana, Presidente della Sezione CNGEI di Reggio Calabria. “Per domenica 3 aprile, a partire dalle ore 9:30, con parte dei nostri soci giovani, unitamente ad alcuni adulti, svolgeremo un’attività di volontariato pulendo la piazzetta, l’area anfiteatro e la rotatoria di Arghillà Sud, per intenderci quella prospicente l’ex Super Spaccio Alimentare ed il residence Agave al civico 2“, conclude la nota.