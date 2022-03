Reggio Calabria: domani protesta degli ispettori reggini presso la sede dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro

17 Marzo 2022 15:34

Reggio Calabria, Musolino: “domani gli Ispettori del Lavoro d’Italia sono in sciopero per l’applicazione delle corrette indennità dovute, per una perequazione giusta e doverosa”

“Domani, 18 marzo, gli Ispettori del Lavoro d’Italia sono in sciopero per l’applicazione delle corrette indennità dovute, per una perequazione giusta e doverosa”. E’ quanto afferma in una nota Enzo Musolino, Coordinatore CISL-INL Calabria. “Paradossalmente, “i lavoratori che tutelano i lavoratori” sono costretti a manifestare per ottenere dal loro “datore di lavoro pubblico” ciò che normalmente pretendono – con l’accesso in azienda – per la totalità degli altri lavoratori: l’applicazione della Legge e dei Contratti. Anche gli Ispettori reggini partecipano alla lotta sindacale e un sit in sarà presente a partire dalle ore 8,30 di fronte alla sede dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Reggio: Via Pio XI, trav. De Blasio (di fronte ex Iracarni)”, conclude Musolino.