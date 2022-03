Reggio Calabria: domani in città il Segretario nazionale dell’UDC Cesa e il presidente De Poli

24 Marzo 2022 16:08

Reggio Calabria: domani segretario Cesa e presidente De Poli a Reggio Calabria

“Il 25 marzo, l’on. Lorenzo Cesa, Segretario nazionale dell’UDC, ed il senatore Antonio De Poli, Presidente del Consiglio nazionale dell’UDC, presenzieranno all’inaugurazione della sede del Partito di Reggio Calabria, in Via Cardinale Portanova, e, nel pomeriggio ad una manifestazione all’Auditorium Don Orione, in Via Don Orione 1. All’incontro parteciperanno il Commissario del Comitato Metropolitano, Paolo Arillotta, il Vice Segretario regionale del partito, Flavio Cedolia, il capogruppo in Regione, Giuseppe Graziano, e il responsabile nazionale del Dipartimento formazione dell’UDC, Paolo Ferrara”, lo scrive in una nota l’ufficio stampa dell’UDC.