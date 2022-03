Reggio Calabria: domani Giornata Nazionale dedicata al risparmio energetico. Nucera: “giusta iniziativa”

10 Marzo 2022 09:06

Sarà celebrata venerdì 11 marzo “M’illumino di meno”, la Giornata Nazionale dedicata al risparmio energetico e agli stili di vita sostenibili, ideata dalla trasmissione radiofonica Caterpillar Radio2 di Rai Radio2 con Rai per il Sociale. Il ruolo delle piante e l’importanza della mobilità sostenibile nella riduzione dell’inquinamento atmosferico sono i temi al centro di questa edizione. Un momento di riflessione nelle scuole italiane promosso dal MIUR come attività di approfondimento. “Sono perfettamente d’accordo con questa iniziativa-spiega Lucia Anita Nucera assessore all’istruzione-che coniuga informazioni e azioni da adottare per ridurre l’inquinamento atmosferico.

Oltre al consueto spegnimento simbolico delle luci, studentesse e studenti potranno contribuire alla creazione del primo bosco diffuso aderendo al progetto “Un albero per il futuro”, in collaborazione con l’Arma dei Carabinieri e gestito dal Raggruppamento Carabinieri Biodiversità. Le sempre maggiori emissioni tossiche e di gas nella nostra atmosfera- prosegue l’assessore Nucera- devono portare non solo ad una presa di coscienza, ma anche ad un radicale cambiamento nello stile di vita nostro e soprattutto dei giovani a cui il futuro appartiene e che hanno diritto di vivere in un mondo pulito e sostenibile. Credo che tutto debba partire dall’educazione e dal rispetto appreso in famiglia -conclude Lucia Anita Nucera- e poi anche a scuola, affinché si crei una sinergia che possa con il tempo dare i suoi frutti e consentire di adottare i giusti modelli di vita anche per quanto concerne l’ambiente”.