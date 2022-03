Reggio Calabria: domani da Piazza Duomo la “Passeggiata per la Pace” organizzata dal “De Amicis Bolani”

21 Marzo 2022 14:09

Reggio Calabria: domani da Piazza Duomo a Piazza Italia la “Passeggiata per la Pace” organizzata dal “De Amicis Bolani” contro la guerra in Ucraina

“La nostra istituzione scolastica, da sempre, sensibile alla necessaria ed indispensabile interazione tra la funzione istituzionale della formazione ai saperi, coniuga la necessaria ed impellente acquisizione delle Competenze di Cittadinanza quale volano necessario per la formazione di futuri cittadini capaci di personale impegno vissuto ed agito per la costruzione di un mondo più giusto e più bello”. E’ quanto afferma il Dott. Giuseppe Romeo, dirigente del “De Amicis Bolani”. “E’ in questa ottica che circa 700 alunni del nostro istituto domani martedì 22 marzo alle ore 09,30 si raduneranno a Piazza Duomo per recarsi in corteo ” Passeggiata per la Pace” verso Piazza Italia dove con momenti di riflessione, di musica, di esperienze personali anche con la presenza di alcuni bambini profughi dalla guerra già ospiti dell’istituto insieme alle loro famiglia ed alla Amministrazione Comunale grideranno il loro no alla Guerra il Si alla Pace. No alla Guerra in Ucraina, no a tutte le guerre senza vinti o vincitori, senza invasi o invasori . Si alla Pace oggi e sempre quale valore intrinseco alla fratellanza universale ed alla natura sociale dell’uomo , luogo di Amore e Sentimenti , e con Gandhi: ” Il giorno in cui il potere dell’amore supererà l’amore per il potere, il mondo potrà scoprire la Pace“, conclude Romeo.