Reggio Calabria: domani alla Mediterranea Assemblea del Personale dell’Università

31 Marzo 2022 13:03

Domani 1 aprile dalle ore 11:00 alle ore 14:00 presso l’Aula Magna di Architettura “Ludovico Quaroni” a Reggio Calabria si terrà un’Assemblea del Personale dell’Università Mediterranea alla presenza del Segretario Nazionale Attilio Bombardieri. “Sarà l’occasione – c’è scritto in una nota- per discutere di numerosi problemi legati agli Atenei di piccole dimensioni come quello Reggino, che soffre della diminuzione della popolazione studentesca dovuta anche alla crisi generale che colpisce più duramente gli Atenei più piccoli. Si discuterà dell’imminente nuovo Contratto Collettivo di Lavoro tanto atteso”.

Di seguito l’OdG dell’Assemblea:

-la piattaforma Uil CCNL 2019/2021

-il valore economico del futuro contratto *l’ordinamento professionale: nuove Aree e Profili

-Formazione

-Welfare

-Lavoro agile

L’evento si svolgerà nel rispetto delle norme per il contenimento del contagio da Covid19