Reggio Calabria: domani alla Biblioteca comunale l’incontro con lo scrittore Salvatore Spina | INFO

20 Marzo 2022 11:08

I dettagli dell’incontro con Salvatore Spina, autore del volume “Immunitas e Persona: La Filosofia di Roberto Esposito”

Lunedi 21 marzo 2022, alle ore 16:30, presso la Biblioteca comunale “P. De Nava” di Reggio Calabria, il Centro Internazionale Scrittori della Calabria, con il patrocinio del Comune reggino, promuove l’incontro con lo scrittore Salvatore Spina, autore del volume “Immunitas e Persona: La Filosofia di Roberto Esposito”, Ed. ETS, Pisa 2021. Modera l’incontro Gianfranco Cordi e partecipano Franco Iaria, Gianluca Romeo, Emilia Serranò e lo stesso autore.

Immunitas e persona costituiscono i due poli concettuali attraverso cui il volume prova, da un lato, ad analizzare l’interpretazione del nazismo da parte di Roberto Esposito, e, dall’altro, ampliando il proprio orizzonte ermeneutico in vista di un’ontologia dell’attualità, a incrociare in maniera trasversale le parole chiave del suo lessico filosofico e politico. Il testo presenta, inoltre, due momenti d’indagine: la prima parte, quella più ampia, scandaglia il percorso decostruttivo allestito da Esposito nei confronti dei paradigmi di immunitas e di persona; la seconda parte, invece, fa cenno ai tentativi teorici messi in piedi da Esposito al fine di indicare la strada verso una biopolitica affermativa e un pensiero dell’impersonale. Nelle pagine finali del volume è presente un dialogo tra l’autore e Roberto Esposito.