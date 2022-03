4 Marzo 2022 14:26

Reggio Calabria: disservizi idrici nelle zone di Sbarre, Gebbione e via Moro a causa di una riparazione sulla condotta idrica comunale

A causa di una riparazione sulla condotta idrica comunale, l’apertura del serbatoio di riferimento verrà posticipata per il giorno 5 marzo; pertanto vi saranno disservizi idrici a Reggio Calabria nel comprensorio delle ex circoscrizioni V^ e VI^, ed in particolare nelle zone delle vie Sbarre Sup., centrali e inf. Gebbione, Via A. Moro e zone limitrofe. Si presume che nella mattinata, verrà ripristinata la normale erogazione idrica.