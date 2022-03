Reggio Calabria, ad Arangea è gara al lancio del sacchetto: degrado e montagne di spazzatura in Contrada Gagliardi | VIDEO

28 Marzo 2022 21:33

La segnalazione di un cittadino indignato, che lamenta del problema ormai presente da diverse settimane

Non ci sono posizionati bidoni della spazzatura in quel punto di Arangea, eppure le montagne di spazzatura crescono che è una bellezza. E’ gara al lancio del sacchetto in Contrada Gagliardi, zona sud della città di Reggio Calabria, dove ormai da oltre un mese è presente una discarica abusiva di rifiuti. I sacchi invadono quasi interamente la carreggiata, tanto da permettere il passaggio di una sola vettura per volta. E oltre a creare disagi dal punto di vista del traffico, la situazione risulta essere un pericolo per pedoni e automobilisti. Di seguito il cittadino segnala il grave degrado che vige in una via molto trafficata.